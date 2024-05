MotoGP inizia il weekend del Mugello | Bagnaia vuole ripetere la doppietta di un anno fa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Prende il via ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido scenario del tracciato delandrà in scena undi capitale importanza per l’intera stagione. Francescoripartire dalla vittoria del Montmelò per rispondere a Jorge Martin e Marc Marquez. Il portacolori del team Ducati Factory ha disperato bisogno di continuità. Di prestazione e risultati. Nelle prime sei uscite di questa annata il due-volte campione del mondo ha commesso qualche errore di troppo, di pari passo ad un feeling ancora da trovare con la sua GP24. Il circuito toscano sarà lo scenario ideale per dare il via ad una nuova stagione per il pilota piemontese? Lo inizieremo a scoprire sin dalla giornata odierna.