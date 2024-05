MotoGP GP Italia 2024 Martin | Concentrato sul weekend nonostante i rumors

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Dobbiamo migliorare il time attack, ma siamo lì con i più forti. Stamattina è stato difficile, questo pomeriggio sono andato meglio. Con la morbida davanti non mi sento mai, ma stasera tutto era diverso, anche con la soft usata ero davanti e mi sono trovato bene”. Jorgeanalizza così la prima giornata sulla pista del Mugello in vista del Gran Premio d’di. Non una situazione facile per il pilota spagnolo, al centro di continuisul suo futuro: “Sono felice in Pramac, abbiamo fatto dei risultati fantastici e siamo gli attuali campioni del mondo come squadra, non c’è niente da dire: sonosul, ma è difficile correre con tutto questo chiacchiericcio fuori.”GP: “sul” SportFace.