MotoGP Francesco Bagnaia | Alex Marquez uno showman Mugello fantastico mi sono trovato subito benissimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un superparte alla grande nel fine settimana del Gran Premio d’Italia al. Pecco ha staccato il miglior tempo per dispersione nelle pre-qualifiche all’Autodromo di Scarperia, l’unico a scendere sotto il muro dell’1:35. Una bella dimostrazione di forza dopo la vittoria di Barcellona. Queste le impressioni del campione del mondo rilasciate ai giornalisti: “Miben fin da. A Jerez abbiamo fatto un lavoro che ci ha permesso di trovare una base di lavoro buonissima per i successivi appuntamenti e anche qui. Dobbiamo fare un ulteriore step come abbiamo fatto già tra primo turno di prove libere e prequalifiche, riuscendo ad essere veloci su gomme usate e far girare meglio la moto, cosa che qui è fondamentale.