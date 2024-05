MotoGP 2024 diretta esclusiva Gran Premio Italia Mugello Sky Sport NOW TV8

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il settimo appuntamento della stagionedel Motomondiale , che sbarca alper ild’, settima gara dell’anno.Venerdì 31 maggio inizia con le prove libere della Moto3 alle 8:55, seguite dalle prove libere della Moto2 alle 9:45. Successivamente, alle 10:40, si terranno le prove libere della. A mezzogiorno ci sarà un primo intervento di Paddock Live alle 11:40, e poi nuovamente alle 13:10. Le prove libere 2 della Moto3 inizieranno alle 13:15, mentre quelle della Moto2 sono programmate per le 14:00. Le pre-qualifiche dellasi svolgeranno alle 14:55. La giornata si concluderà con il Paddock Live Show alle 16:15 e Talent Time alle 16:45.