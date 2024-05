Moto2 GP Italia 2024 | Aldeguer miglior tempo nelle FP1 Arbolino terzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il pilota più veloce delle FP1 del GP d’diè stato Fermin. Lo spagnolo in sella alla Boscoscuro ha fermato il cronometro in 1’51?311, precedendo di soli 69 millesimi il thailandese Somkhiat Chantra (Kalex).posto per Tony(Kalex, +0?365), davanti al britannico Jake Dixon (Kalex, +0?452) e allo spagnolo Izan Guevara (+0?569). Completano la top 10 il belga Barry Baltus (Kalex, +0?750), Jaume Masia (Kalex, +0?779), Manuel Gonzalez (Kalex, +0?789), Ai Ogura (Honda, +0?805) e Aron Canet (Kalex, +0?825). Più indietro gli altri azzurri: 12° Celestino Vietti, 16° Dennis Foggia., GPFP1,SportFace. .