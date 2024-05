Moto2 Aldeguer il più veloce in FP al Mugello davanti a Chantra e Arbolino Lontano il leader del Mondiale Garcia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Va in archivio con il miglior tempo di Ferminla prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2024, settimo appuntamento stagionale del. Il talento spagnolo del Team SpeedUp ha trovato subito un buon feeling con il, fermando il cronometro in 1’51?311 e cominciando bene un weekend molto importante per le sue quotazioni iridate. Il futuro pilota Ducati in MotoGP deve infatti riscattare il grave errore di Montmelò, in cui è caduto nel tentativo di scontare un long lap penalty mentre si trovava al comando della gara. Seconda posizione in FP per il thailandese Somkiata 69 millesimi dalla vetta, mentre si è ben comportato anche il migliore degli azzurri Tonycon il terzo tempo a 365 millesimi dalla testa.