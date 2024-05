Morto sul cavalcavia del Ghisallo | Alessio Cassandro era già a terra quando il bus lo ha investito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Gli agenti del Radiomobile della polizia locale ne sono quasi sicuri:era già ail Malpensa Shuttle diretto in aeroporto l'ha travolto sulla rampa di via Sant'Elia che porta aldele da lì in autostrada, alle 4 della notte tra giovedì e venerdì. Il corpo dell'uomo, che aveva compiuto 38 anni lo scorso 20 febbraio e che era residente a Senago, nell'hinterland milanese, era subito dietro la curva, ai piedi della salita: l'autista del pullman l'ha visto soltanto all'ultimo secondo e non è riuscito a evitarlo. Restano aperti tutti gli interrogativi. Uno in particolare: cosa ci faceva lì? Milano 31052024 incidente mortaledelall alba ANSA SALMOIRAGO Le indagini e l'autopsia Il pm di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso: l'esame sul cadavere servirà a capire se l'uomo fosse giàal momento dell'investimento o se fosse ancora vivoè stato travolto.