Morto Drew Gordon in un incidente stradale | il basket è in lutto l’ex Dinamo Sassari aveva 33 anni

(Di venerdì 31 maggio 2024) Muore all’età di 33cestista statunitense con un passato in Italia, alla. Fatale unavvenuto la scorsa notte a Portland, nell’Oregon: non sono ancora stati resi noti i dettagli relativi allo schianto. Lascia la moglie e tre figli. Era il fratello di Aaron, campione NBA con i Denver Nuggets. Calvin Ans, suo agente, è stato il primo a dare la notizia della scomparsa. Dopo le prime stagioni al College con UCLA e New Mexico, la sua carriera da professionista ha inizio con la maglia del Partizan Belgrado. L’avventura in Italia con laper duee la NBA (anche se per solo 9 partite) con i Philadelphia 76ers. In seguito a varie esperienze in giro per l’Europa,si ritira nel 2023, in Giappone.