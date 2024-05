Morto a 79 anni nella casa in fiamme lunedì l’addio a Giuseppe Sardella | I residenti hanno provato a salvarlo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Verdellino. È, 79, la vittima dell’incendio scoppiato giovedì sera (30 maggio) in un appartamento al secondo piano del complesso ‘Le Quattro Torri’ in via Oleandri a Verdellino. L’uomo, padre di due figli, dipendente delle poste in pensione, era solo all’interno della sua abitazione quando intorno alle 21,30 sono divampate le. L’ipotesi principale è che si sia trattato di un incidente domestico, tant’è che il corpo è già stato restituito ai familiari e i funerali sono stati fissati3 giugno alle 10,parrocchiale Maria Madre della Chiesa di Zingonia. L’allarme è stato lanciato da alcunichevisto del fumo uscire dall’appartamento. Alcuni di loro si sono improvvisati soccorritori cercando di sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione, altri sono riusciti a raggiungere il balcone cercando di entrare forzando la porta finestra.