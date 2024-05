Morte del candidato e sindaco uscente | a Corte Palasio elezioni rinviate a luglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lodi – Il prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata, d'intesa con il presidente dellad'Appello di Milano, Giuseppe Ondei, in seguito alladeldiClaudio Manara, che era anchein carica, ha rinviato a domenica 28 e lunedì 292024 lecomunali., dunque, sarà l'unico Comune d'Italia che sarebbe dovuto andare al voto per le amministrative i prossimi 8 e del 9 giugno 2024 ma che non ci andrà: i cittadini si recheranno alle urne solamente per le Europee, che ovviamente non cambiano data. Alle votazioni diprenderanno tuttavia parte gli stessi elettori iscritti nelle liste alla data delle consultazioni dell'8 e del 9 giugno. Invece tutte le liste, così come le candidature ae a consigliere comunale, dovranno essere ripresentate alla segreteria comunale nei giorni del 28 e il 29 giugno, un mese prima della nuova data delle