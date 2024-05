Monster Hunter Wilds | Primo Gameplay Trailer allo State of Play

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 31 maggio 2024) Loofdi Sony è stato un vero e proprio terremoto nel mondo dei videogiochi, con l’anteprima esplosiva di, il prossimo capitolo della loro amata serie. Tra le molte sorprese dell’evento, ildi tre minuti ha scosso gli schermi con scene diselvaggio e promesse di avventure epiche.perRise Ma una delle innovazioni più sorprendenti? Il meteo dinamico. Sì, avete sentito bene. Non si tratta solo di sole splendente e pioggia, ma di veri e propri cataclismi naturali. Immaginate una tempesta di sabbia che vi travolge mentre cercate di abbattere un mostro gigante! E ora il colpo di scena: potete chiamare una cavalcatura per fuggire o combattere. Un tocco di genio per aggiungere adrenalina agli scontri.