Monster Hunter Wilds Capcom pubblica il trailer gameplay del nuovo capitolo della serie

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 31 maggio 2024)ha preso parte alState of Play per mostrare proprio in questi istanti ildi, così da consentire ai fan di dare un’occhiata ad alcune nuove sequenze di giocato dell’ultimo. La società del Paese del Sol Levante ha quindi mantenuto la promessa fatta qualche mese fa, anticipando l’arrivo di nuove informazioni sul gioco nel corso dell’estate. E come sarebbe stato lecito attendersi, anche questodivede gli ormai celeberrimi cacciatori dell’iconico franchise del publisher giapponese impegnati nella caccia a temibili ed imponenti creature, da affrontare cercando di sfruttare fino in fondo l’equipaggiamento in proprio possesso. Ricordiamo inoltre che questovideoè soltanto il secondo filmatoto fino ad oggi da, con la società giapponese che nel corso dei The Game Aawards 2023 ha mostrato ildi annuncio con periodo d’uscita.