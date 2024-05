Monica Sarnelli | Canto il cuore e la passione del nostro sud

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 31 maggio 2024) ‘E n’ata manera’ é il nuovo album della cantante partenopea: un’artista di grande esperienza, che ha respirato e vissuto la Napoli più bella, quella che ha imparato a non arrendersi mai Guarda qui il videoclip su YouTubeè una cantante italiana nota soprattutto per la singolare capacità di eccellente interprete della canzone napoletana sebbene, in ambito nazionale la sua voce venga ricordata soprattutto per la sigla della ‘soap’ televisiva di Rai 3: ‘Un posto al sole’, canzone scritta da Antonio Annona e Bruno Lanza e incisa nel 1996. Dopo otto anni da ‘A testa in su’, undici da ‘Notte lenta’ e quasi venti da ‘Lazzare felici’, la bravissimaè tornata con un nuovo album, dal titolo ‘E n’ata manera’, prodotto e distribuito dalla Zeus, storica casa discografica fondata dalla famiglia Barrucci nei primi anni ‘60 del secolo scorso.