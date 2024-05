Monaco Camara squalificato 4 giornate Il club | giusto così

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Mohamed, calciatore del, è statoper quattro partite dopo aver coperto i loghi anti-omofobia sulla sua maglietta. Il centrocampista del Mali ha messo del nastro bianco sullo stemma nell’ultima giornata della stagione.ha anche nascosto lo stemma color arcobaleno sulla manica durante la vittoria per 4-0 delcontro il Nantes domenica 19 maggio. Il comunicato La Ligue de Football Professionnel ha dichiarato in un comunicato: “Dopo aver ascoltato il giocatore Mohamed, e preso atto del suo rifiuto durante la riunione di realizzare una o più azioni di sensibilizzazione sulla lotta contro l’omofobia, la Commissione ha deciso di imporre quattro partite sospensione”. Il ministro francese dello sport, Amelie Oudea-Castera, aveva chiesto “le sanzioni più severe” in seguito al “comportamento inaccettabile” di