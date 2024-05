Moglie indagata da un mese | le ultime settimane Tam-tam dalla Spagna quando cade Sanchez

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il Tribunale provinciale di Madrid ha respinto la richiesta della Procura della capitale spagnola di archiviare l'indagine aperta a carico di Begoña Gomez, imprenditrice edel presidente del governo Pedro Sánchez. Gomez è sotto inchiesta per «corruzione in affari e traffico di influenze» in seguito a una denuncia presentata dal sindacato Manos Limpias, vicino al partito sovranista Vox. Attraverso un comunicato, il Tribunale ha indicato che esistono «dati oggettivi sufficienti per legittimare l'apertura dell'indagine» sull'assegnazione di appalti da parte della pubblica amministrazione alla società Innova Next Slu, di proprietà dell'imprenditore Juan Carlos Barrabés, professore di un master dell'Università Complutense di Madrid per cui la Gomez ha lavorato come professore associato.