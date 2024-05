Modella di Onlyfans organizza una maratona del sesso | Ho guadagnato più di 250 000 euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si chiama Bonnie Blue, ha 24 anni, è originaria di Nottingham ed è unadi. Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi su di lei, ma perché questa notorietà improvvisa? Poiché la ragazza ha realizzato quello che probabilmente può essere considerato un record: in circa 3 settimane è andata a letto con ben 120 studenti americani in occasione della “Spring Break”, la cosiddetta “Vacanza di primavera” che prevede feste e bagordi piuttosto scatenati e goliardici. Per 120 studenti è stato uno “Spring Break” che non dimenticheranno, come ha rivelato la stessa Bonnie, che ha anche rivelato la cifra monstre che ha guadagnando semplicemente concedendosi: oltre 250.000. Il record di Bonnie Blue In occasione della settimana dello “Spring Break” la biondaè volata a Cancun, in Messico, presa d’assalto da diversi studenti americani che vengono qui per divertirsi e scatenarsi nelle feste più scalmanate.