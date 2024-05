Mo | Katz ' no a richiesta Spagna di porre fine a restrizioni consolato Gerusalemme'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tel Aviv, 31 mag. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Israelha respinto ladelladiallesul suo, imposte dopo che Madrid ha riconosciuto lo Stato palestinese. "Lo Stato di Israele non resterà in silenzio di fronte alla decisione unilaterale del governo spagnolo di riconoscere uno stato palestinese guidato da Hamas e alle dichiarazioni antisemite Yolanda Diaz di distruggere Israele e sostituirlo con uno stato palestinese dal fiume alla riva mare ", scrivesu X. "Qualsiasi collegamento tra ilspagnolo ae individui dell'Autorità Palestinese costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale di Israele e sarà completamente proibito - avverte- Applicheremo rigorosamente queste linee guida: se si verificano violazioni, verranno adottate misure aggiuntive, fino alla chiusura delspagnolo a".