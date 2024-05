Miracolo a Nuoro bimba di pochi mesi precipita dal terzo piano Salva grazie a una pianta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) È stata trasportata in Chirurgia pediatrica all’ospedale Brotzu di Cagliari una bambina di circa un annota da un’altezza di circa 9 metri dall’abitazione dei genitori a Ottana, nel Nuorese. L’incidente è stato segnalato al 118. L’impatto è stato attutito da unadi bouganville sottostante. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso e la piccola è stata trasferita in codice rosso a Cagliari. Sull’episodio sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Ottana.trasportata in elisoccorso all’ospedale di Cagliari La piccola è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Chirurgia pediatrica. Da un primo bollettino medico non sarebbe in pericolo di vita: la caduta è stata attenuata da unadi bouganville presente sotto l’abitazione.