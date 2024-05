Minturno cantiere edile pericoloso | lavoratori a rischio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – I carabinieri di Scauri di(LT) con il supporto tecnico e specializzato di personale della Polizia municipale e dell’ufficio tecnico del comune die ispettori del dipartimento di prevenzione servizio s.p. e s.a.l. dell’asl di Latina hanno svolto un minuzioso controllo ad unsito in località Marina di. Giunti sul posto l’ispezione ha da subito sollevato alcuni elementi critici che hanno riguardato plurimi aspetti disciplinati dalla normativa Dlgs. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico sono immediatamente sorte gravi mancanze dal punto di vista degli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, messa in sicurezza del ponteggio in uso, sistemazione areaesterno, aggiornamento professionale responsabile sicurezza e in mancanza di adempimento delle prescrizioni imposte.