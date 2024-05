Fonte : temporeale.info di 31 mag 2024

Aveva legittimamente fretta venerdì mattina, in considerazione dei suoi molteplici impegni elettorali (è candidato alle europee dell'8 e 9 giugno per gli Stati Uniti d'Europa), il sindaco di

Minturno Cambio in Giunta comunale | esce l’assessore Gennaro Orlandi al suo posto Giuseppe Pensiero VIDEO