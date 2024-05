Fonte : screenworld di 31 mag 2024

Minecraft è un altro videogioco popolare che verrà adattato per la televisione, seguendo le orme di Fallout (disponibile su Amazon Prime Video), Halo (usufruibile per gli abbonati Paramount+), The Last of Us (esclusiva italiana per Sky e Now) e tanti altri.

Minecraft | annunciata a sorpresa la serie animata di Netflix con un trailer VIDEO