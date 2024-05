Minacce violente al direttivo del Circolo Acli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024)pesantissime all’indirizzo deldelSan Polo e della redazione di SanpoloPolis, che, a pochi giorni dalle commemorazioni per i 50 anni di piazza della Loggia, lasciano ancora più sconcertati. In una lettera, recapitata tramite posta ordinaria, i 10 redattori del bimestrale che da 25 anni viene distribuito nel quartiere sono stati minacciati con frasi pesanti. "Vi daremo la caccia ad uno ad uno......caccia violenta... ", si legge nella lettera anonima. "Basta poco, bastano qualche centinaio di euro per favi spaccare la faccia di merda comunista, da qualche extra comunitario zozzo, parassita che voi ipocritamente difendete". La lettera, lasciata in sede a disposizione di chi voglia leggerla, avvisa i destinatari di non sentirsi al riparo né di prendere sotto gamba l’avvertimento.