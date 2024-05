Milioni di pagine web scomparse | ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si sono ristrette la(del web). A dimostrare che neanche internet è per sempre, contrariamente a quanto si pensa. Ma questa perdita (materiale, anche se nominalmente digitale) rischia di far scomparire contenuti e notizie di una certa rilevanza. Basti pensare che in dieci – l’arco che va dal 2013 al 2023 – sono sparite dalla rete il 25% dellecomplessive. Viene chiamato “decadimento digitale” il fenomeno messo in evidenza dal centro studi Pew Research, con sede a Washington. E’ un istituto apolitico e apartitico che fornisce informazioni su problemi sociali, opinione pubblica, andamenti demografici, effettua sondaggi, ricerche demografiche, analisi sui media. Da uno di questi lavori firmati dal Pew è emerso che una parte del web che conosciamo sta scomparendo e che, forse un po’ a sorpresa, anche i social rientrano nel decadimento Secondo lo studio, che è basato su campioni casuali di quasi un milione didel web – prese da Common Crawl, servizio che archivia parti di Internet – la percentuale dinon più visibile sale al 38% per i contenuti più datati, rispetto all’8% registrati in tempi più recenti.