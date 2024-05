Milano il Consiglio di Stato respinge il corso dei tassisti | in città arrivano nuovi taxi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

31 maggio 2024 – Nuovo stop per ie nuova vittoria del Comune dinella vicenda del riche le associazioni avevano presentato contro l'amministrazione sul bando per le nuove licenze.. Dopo che il Tar della Lombardia aveva respinto la richiesta di sospensione del bando sulle licenze aperto dal Comune, lo saprile, isi erano rivolti aldiche oggi ha respinto le loro richieste e li ha condannati al pagamento delle spese processuali. Quindi, a maggior ragione dopo questo pronunciamento, il Comune andrà avanti con una seconda gara, dopo quella indetta a metà marzo per 450 nuove licenze, con l'obiettivo di arrivare ad avere inmille auto in più. Ildiritiene "in relazione ai profili di periculum, che l'interesse invocato dagli appellanti ha carattere essenzialmente economico - si legge nella sentenza -, e come tale è da reputare subvalente rispetto a quello richiamato dall'amministrazione in relazione alla procedura".