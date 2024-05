Milano chiude la pratica L’Olimpia è dominante in casa della Germani È la prima finalista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Con un primo tempo ancora una volta impressionantecompleta la sua missione conquistando allaoccasione l’accesso alla finalissima per lo scudetto. I biancorossi si impongono al PalaLeonessa per 86-96 e pongono fine ad una stagionecomunque da incorniciare.vince con la miglior prestazione dell’anno da tre punti superando di gran lunga il record stagionale con 18 triple. Cinque uomini in doppia cifra, Ricci sopra le righe con 16 punti, mentre Shieldsa 14. A Brescia non bastano i 21 punti realizzati da Massinburg. La partenza Olimpia è lanciata sul 5-12 con Mirotic e Melli subito protagonisti, poi con Voigtmann tocca anche già il +10 (16-26) e con due triple filate di Ricci scollina ancora i 30 punti nel 1° quarto volando 21-32 al 10’.