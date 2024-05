Milan-Roma 2-5 figuraccia rossonera in Australia Theo Hernandez | gol e addio?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024)o, 30 maggio 2024 – L'ultima partita stagionale per il(la prima senza Pioli) si chiude con una sconfitta per 5-2 contro lain. Ko pesante, per quanto in un'amichevole (in memoria di Di Bartolomei, scomparso trent'anni fa). Bonera in panchina, in attesa di Fonseca. In gol, per i rossoneri, Okafor e. Proprioè nel mirino del Bayern, pronto ad offrire almeno 80 milioni per il francese (ora in partenza per gli Europei). Tra le (poche) note positive rossonere, le prestazioni dei giovani (Jimenez su tutti, oltre a Bartesaghi) e un Reijnders sempre più riferimento del centrocampo. Ultima partita per Giroud, che aveva già salutato il popolo rossonero contro la Salernitana. Ora, testa al futuro.