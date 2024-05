Milan quattro colpi per sognare Priorità all’attaccante ma non solo Zirkzee in corsa con David e Guirassy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nonl’attaccante, al singolare o al plurale. Nella lista della spesa per ildel futuro ci sono un incontrista, un centrale (mancino) e un esterno (destro). Ieri il report di Football Benchmark ha certificato che la società rossonera ha fatto registrare la maggior crescita del valore di impresa annuale in Europa: +35,5%. Così, forte degli introiti derivanti ad esempio dalla qualificazione alla Champions e dai riscatti dei prestiti (De Ketelaere su tutti), il club di via Aldo Rossi ora si prepara a passare alle vie di fatto. In primis su: clausola da 40 milioni più la consistente commissione per l’agente. E mentre Sesko (si parte da 65 milioni) sembra allontanarsi, restano d’attualità(17,5 milioni) così comeche tanto bene ha fatto con il Lille di Fonseca (26 gol stagionali) e Gimenez del Feyenoord (stesso numero di reti).