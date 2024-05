Milan la nuova Champions League fa ricco Gerry Cardinale  Cifre e ricavi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 31 maggio 2024), laedizione dellaporta delle novità economiche: ecco quanto potrebbe incassare il club diLa prossima edizione della prestigiosaporterà con se grandissime novità sia dal punto di vista dell’organizzazione e del format, che per quanto riguarda il lato economico. Sì, è così il club dipotrebbe incassare davvero un gran bel bottino, ma andiamo per gradi. Dalla stagione 2024/2025, infatti, il torneo passa da 32 a 36 squadre, tutte in un unico girone. Tutti i club disputeranno almeno 8 partite, non più 6, di queste 4 in casa e 4 in trasferta. Ci sarà il sorteggio, così strutturato: 36 squadre suddivise in 4 fasce da 9 squadre in base al loro coefficiente Uefa (Ilsarà l’ultima squadra della seconda fascia tra quelle con accesso diretto alla prima fase.