Milan il figlio di Melissa Satta gioca nell’Inter Ma a casa Maddox tifa per…

(Di venerdì 31 maggio 2024)è una grande tifosa dele anche se suonelle giovanili dell’Inter lei assicura che aper i rossoneri Ormai non è più un segreto. Non è la prima volta cheammette che suo, nato dall’amore con Kevin-Prince Boateng,nelle giovanili dell’Inter. La conferma, arriva anche quando Diletta Leotta glielo domanda: “nelle giovanili dell’Inter?” Ospite del podcast Mamma Dilettante,non ha alcun problema a confermarlo. E lo fa con un grande sorriso sulle labbra: “Sì, luinella scuola calcio dell’Inter.” La seconda domanda le mette un po’ d’imbarazzo ma lei è brava a uscirne a testa alta, come una fuoriclasse. Tu e Kevin siete contenti visto che sieteisti? La risposta è bella chiara: Insiamo superisti, ma è stata una scelta un po’ per comodità, ti dico la verità, perché comunque è veramente vicinoe poi perché sono molto seri.