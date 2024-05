Milan-Fonseca il sacrificio per fare mercato | il big pronto ad andarsene

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il grande addio di questa stagione, in casa, potrebbe essere Theo Hernandez. Sul terzino francese c'è come si sa il Bayern Monaco e da Casasono stati chiarissimi: nessuno è incedibile, ma l'offerta dev'essere impossibile da rifiutare. Il che, in soldoni, fa non meno di 70-80 milioni, un gruzzoletto che permetterebbe ai rossoneri di muoversi sulcon grande disinvoltura e di rinforzare la rosa in vista di una stagione che sarà molto impegnativa. Tra riscatti di De Ketelaere e Saelemaekers e l'eventuale cessione di Theo, Furlani e Moncada potrebbero trovarsi ad avere quasi duecento milioni da investire. Tanti, tantissimi soldi. E occhio anche a Mike Maignan, l'idea è quella di trovare la quadra per il rinnovo sperando, magari, che una stagione migliore di quella appena conclusa possa farne lievitare nuovamente il valore.