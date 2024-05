Milan ecco il primo colpo di Zlatan Ibrahimovic | Jovan Kirovski è a Milano  Il ruolo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 31 maggio 2024), ildisi è fatto attendere ma a breve ci sarà l’ufficialità,è già ao.Adesso manca solamente l’ufficialità, ma ilfirmatosta finalmente per arrivare: si tratta di– ex manager dei Los Angeles Galaxy – l’uomo incaricato dalper lavorare in particolar modo sui giovani e sul progetto Under 23. Nella giornata di giovedì 30 maggio, infatti, l’americano è stato avvistato ao, dove ha avuto un incontro con il responsabile dell’area tecnica Geoffrey Moncada.è un grande amico di Ibra e nel 2018, entrambi hanno scritto una piccola pagina di storia del calcio americano, con il trasferimento dello svedese in MLS al Los Angelex Galaxy.