Migranti | Meloni ‘su redistribuzione ostacolo non è Orban o sovranisti non è soluzione’

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Noi abbiamo un grande problema con le migrazioni, in particolare noi italiani che siamo la porta d’ingresso, una piattaforma in mezzo al Mediterraneo. L’Europa può fare molto e in parte lo ha fatto grazie al governo italiano, cambiando la sua visione. Quando io sono arrivata in Europa si parlava solo di come redistribuire iillegali, ma per me non è quella la soluzione: intanto perché ci sarà sempre qualcuno che non è d’accordo. E guardate dicono che non lo è l’Ungheria, ma in realtà non lo è nessuno”. Dunque il problema non sono i? “Assolutamente no, ma tutti i paesi europei”. Lo dice la premier Giorgiain un’intervista a skuola.net che sarà online dalle 14. Per la presidente del Consiglio, il “problema va affrontato a monte”, fermando “la migrazione illegale cooperando con le nazioni africane”.