Microelettronica maxi investimento a Catania Meloni | L’Italia rafforza la sua leader europea

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Un altro risultato straordinario per, frutto del lavoro sinergico tra istituzioni locali, governo centrale e Commissione”. Così la premier Giorgiacommenta l’di 5 miliardi di euro aannunciato da STMicroelectronics per la realizzazione di chip di potenza di ultima generazione. Uno stanziamento che si aggiunge a quello di Silicon Box per 3,2 miliardi nel Nord Italia.consolida la suaship “consolida la suaship in Europa nell’industria dei semiconduttori”, aggiunge soddisfatta la presidente del Consiglio. “Con entrambi gli investimenti e nuove iniziative in cantiere possiamo affermare di poter raggiungere l’obiettivo di 10 miliardi di euro sullaentro l’anno”.