Michael Schumacher la moglie vende i beni di famiglia per pagare le costose cure

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 31 maggio 2024) In quasi 11 anni diper tenere in vita, i costi sostenuti dallasono stati altissimi. Sulle condizioni di salute della leggenda tedesca dell’automobilismo i parenti e gli amici sono riusciti finora a mantenere il più stretto riserbo, tanto che, ad oggi, sul suo attuale stato non c’è nessuna certezza. La vicenda di colui che resterà uno dei piloti più vincenti della storia della Formula Uno è sempre rimasta al centro delle attenzioni dei tabloid, che sarebbero riusciti a stimare il costo dei trattamenti a cui è sottoposto il campione tedesco, intorno ai 7 milioni di euro all’anno. LediSecondo quanto sostiene il quotidiano inglese The Sun,, medici e strumenti tecnici, sarebbero costate, infatti, oltre 70 milioni di euro.