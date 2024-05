Mia madre ha pubblicato la mia vita sui social Mi ha distrutto l’infanzia La denuncia di un’ex baby influencer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il fenomeno deipurtroppo è diffusissimo. Piccolini “costretti” spesso da genitori e parenti a mostrarsi suiper racimolare qualche like, creare engagement, in cerca di sponsor per monetizzare. Spesso però quando questi bimbi crescono devono fare i conti con i “traumi” del passato. Ed è il caso di Cam Barrett che hato di essere rimasta scossa negli anni da tutto quello che i genitori le facevano fare, in particolare la. Ogni passo della suadalle mestruazioni alla scoperta di essere stata adottata è stato immortalato dai telefonini e sui. “A volte mi nascondevo nella mia stanza per ere di essere filmata. – ha detto alla Cnn la ragazza che oggi ha 25 anni – Non mi confidavo con gli adulti durante l’adolescenza perché avevo paura che i miei segreti finissero sulle piattaforme“.