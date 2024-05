Mia Ceran è la nuova conduttrice di Tv Talk

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Massimo Bernardini lo aveva annunciato, settimane fa, e ha mantenuto la parole. Così, nell’ultima puntata di “Tv” andata in onda sabato 25 maggio 2024, il conduttore si è congedato dal pubblico e dai suoi colleghi di lavoro lasciando il programma del quale era al timone da un ventennio. Una decisione presa volontariamente per passare più tempo in famiglia e per lasciare quel format, ancora seguitissimo, guidato da qualcun altro. Aveva ammesso pubblicamente di sperare che la scelta ricadesse su una donna e così è stato. A prendere il posto di Massimo Bernardini a Tv, come annunciato con relativo ‘passaggio di consegna’ in onda, sarà Mia. Una decisione presa dalla Rai che lui stesso condivide: “Mia ha l’età dei mio secondo figlio.