Mi sono sentito solo Spagnoli è da serie B

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’ex direttore sportivo Francesco Micciola è tornato a parlare, anche dell’Ancona, tramite un’intervista rilasciata a LacasadiC. Con Micciola l’Ancona, ma prima anche il Matelica, ha vissuto anni sicuramente positivi ma anche l’ultimo, quello coinciso con le sue dimissioni, in cui il direttore ha commesso diversi errori. "Onestamente mi, all’Ancona e nell’ultimo periodo nonstato abbastanza supportato" ha detto a LacasadiC Micciola, che ha anche spiegato: "Tutto quello che ho fatto l’ho sempre fatto per il bene del club, la decisione di dimettermi è arrivata da un mio stato d’animo che avevo in quel momento. Miassunto le mie responsabilità e ho dato una scossa forte a una società che poi ha avuto una reazione". Sui giocatori che ha portato ad Ancona Micciola ha aggiunto: "quando è arrivato non era mai andato in doppia cifra e per questo il suo acquisto era stato criticato, mentre adesso è uno dei pilastri di questa Ancona.