Mezzo secolo sulla spiaggia | L’ospitalità non va all’asta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Primo e Giovanna vivonofin dai primi anni Settanta, quando arrivarono in questo lembo di sabbia, la zona 42 a Riccione. Un vita trascorsa al sole, d’estate, dall’alba al tramonto. Una vita che non può essere pensata diversamente anche se all’orizzonte c’è lo spettro delle aste per le concessioni demaniali. Così la famiglia Franchini con Primo, Giovanna e le tre figlie Roberta, Stella e Sabrina decide di non fermare il progetto di riqualificazione dellaavanzato in precedenza anche se le sentenze del Consiglio di Stato dicono che le concessioni sono scadute e a Roma si infiamma lo scontro politico sul futuro dellae di migliaia di imprese italiane. "Abbiamo deciso di portare a termine quel progetto – racconta Stella -.