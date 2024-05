Metropolitana Roma ci pensa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) C’è fermento attorno alladi, riprendono infatti i progetti per costruire laD, un’opera strategica per la Capitale già contemplata dal Nuovo Piano Regolatore Generale diche risale al 2008. Il tracciato è già stato stabilito, in grado di unire la periferia Nord con l’Eur, con il capolinea nel piazzale dell’Agricoltura, passando per il quartiere Magliana Nuova, il lungotevere Dante, viale Marconi e la stazione Trastevere. La Metro D consentirà una migliore accessibilità del centro storico, attraverso il collegamento con le quattro linee e le stazioni di corrispondenza – Termini, Colosseo, Venezia e Spagna – nonché la realizzazione di una nuova stazione a piazza San Silvestro, nel cuore del centro storico.