Meteo weekend Italia divisa tra sole e temporali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024) PrevisioniLa situazione. Secondo le previsioni, la saccatura che venerdì attraverserà il cuore dell’Europa estendendosi verso le nostre regioni settentrionali condizionerà parte del, stazionando in prossimità del Nord. Dovrà comunque fare i conti con l’anticiclone presente alle latitudini mediterranee, che cercherà di limitare i danni soprattutto nella giornata di sabato. Proprio durante la Festa della Repubblica la saccatura riuscirà a guadagnare terreno verso sud, determinando un’intensificazione dell’instabilità su molte delle nostre regioni, non solo settentrionali. In particolare nella giornata di sabato le condizioni risulteranno inizialmenteggiate un po’ dappertutto, a parte qualche addensamento sulle Alpi centro-orientali e sulle regioni del basso Tirreno, anche con locali piovaschi in Campania.