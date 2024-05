Meteo ponte del 2 Giugno rovinato | ecco cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 31 maggio 2024) Le previsioniper la Festa della Repubblica ?di quest'anno mostrano un quadro ?piuttosto anomalo? rispetto agli anni precedenti. I modellirologici aggiornati indicano ?che l'inizio di?sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche ?instabili, simili a quelle di Maggio. Già da domani freddo temporali e grandine saranno protagonisti. Vediamo nel dettagliorci per il weekend che sta per arrivare. Festività rovinata Siamo aeppure sole e caldo tardano ad arrivare. Durante? il fine settimana, tra sabato 1 e lunedì 3, l'Italia? sarà interessata? da un vasto nucleo di aria fresca proveniente ?dal Nord Europa.