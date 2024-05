Meteo per il weekend cosa ci aspetta | slalom tra piogge nubifragi e sole…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Le previsioniper l’ultimo giorno del mese di maggio vedono una parte del Nord Italia ancora colpita da una forte perturbazione. Ma già a partire dal primo fine settimana di giungo, sabato 1 e domenica 2, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e il tempo sarà più stabile sul nostro Paese.Leggi anche: Maltempo, allertagialla per temporali in sette regioni per mercoledì 29 maggio Previsionivenerdì 31 maggio Nelle ultime ore di venerdì 31 maggio il tempo migliorerà lentamente in Lombardia, ma le precipitazioni interesseranno ancora in maniera diffusa il Triveneto, soprattutto i settori alpini, prealpini e le alte pianure. Non si escludono ancorasu Veneto e Friuli Venezia Giulia. Inoltre, sulle Dolomiti la neve potrà cadere fino a 1600 metri.