Fonte : periodicodaily di 31 mag 2024

Allerta gialla sul Trentino-Alto Adige, sull'Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. In Veneto in particolare torna a preoccupare il canale Muson dei Sassi nella zona tra Castelfranco in provincia.

Meteo allerta arancione in Veneto e Lombardia Seveso e Lambro a rischio