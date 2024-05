Messina Intesa San Paolo su relazione Panetta | Serve una riduzione dei tassi d' interesse

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2024 "Siamo in un percorso di chiaradeid'. Immagino che a giugno ci sarà una prima fase progressiva e graduale e non c'è alternativo. C'è un recupero dell'economia reale che non potrà che essere favorito dalla discesa deid'e della discesa dei prezzi dell'energia. Il presidentenella suaha parlato ha parlato della crescita dell'economia reale legata alla crescita dell'occupazione e dei salari. E' un percorso ineludibile" lo ha detto Carlo, ad diSan, a margine dellasul 2023 della Banca d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.