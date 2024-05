Meret Conte ha deciso il suo futuro | c’è un indizio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ildi Alexcontinua ad essere in bilico. Le ultimissime sulla situazione legata al portiere del Napoli. Non è stata una stagione facile per Alex. In più occasioni è finito al centro delle critiche, complici alcuni interventi “malconci”. Ciò nonostante, però, ildell’estremo difensore azzurro continua ad essere in bilico. Infatti, non è da escludere una possibile permanenza in Campania in vista delle prossime stagioni. L’approdo di Antonioa Napoli modificherà molte cose. In primis c’è ovviamente il mercato, con il tecnico che indirizzerà le operazioni in un modo o nell’altro. Inoltre, l’ex Tottenham è pronto a creare una lista di calciatori “incedibili”, con i quali creare un progetto importante alla Corte del Vesuvio.