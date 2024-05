Mercato Napoli occhi puntati su una vecchia fiamma | sfida a Milan e Juve

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nuova idea per il centrocampo, ilsta osservando attentamente un nuovo giocatore da inserire all’interno della rosa. La stagione delnon è terminata nei migliori dei modi, il club partenopeo non è riuscito a qualificarsi per nessuna competizione europea. Dunque, il prossimo anno dovrà concentrarsi solo ed esclusivamente per il campionato di Serie A. Il club dovrà sfruttare al meglio la possibilità di giocare senza coppe, al fine di incassare dei risultati importanti. L’obiettivo dovrà essere quello di rifondare la squadra, ma soprattutto di non ripetere gli errori commessi durante questa stagione. Per il campionato 2024/2025, ildovrà ritrovare quella carica e quella continuità nelle vittorie. Per farlo la società ha deciso di affidarsi a un top allenatore come Antonio Conte, ma ovviamente servirà fornire al tecnico una formazione di alto livello.