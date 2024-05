Mercato Napoli idea inedita dalla Spagna per il centrocampo | vale 25 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilè pronto a creare una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Svelato un obiettivo del club azzurro. Sono giorni importanti in casasul fronte nuovo allenatore. La società è pronta a piazzare un colpo da novanta, con Antonio Conte che siederà sulla panchina azzurra. L’allenatore ripartirà proprio dall’Italia, in quanto crede fortemente nel progettoto da Aurelio De Laurentiis. Ovviamente, il tecnico porta con sé garanzie importanti, in modo particolare inerenti alin entrata. Proprio da qui, nasce la volontà della società di assecondare l’allenatore. Infatti, da diversi giorni, il DS Giovanni Manna starebbe lavorando su diversi profili che potrebbero fare al caso del. In Italia ci son già stati diversi contatti con alcune società, ma il neo dirigente starebbe monitorando ulteriori situazioni legate all’estero.