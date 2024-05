Mercato Lazio | Luis Alberto e Al Duhail sempre più vicini dopo Tchaouna pronto Noslin?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma 31 maggio 2024 - Se lo scorso anno illaziale fu caratterizzato da un forte immobilismo nelle prime settimane, per poi sbocciare nella fase finale delle trattative, il piano attuale sembra invece quello di concludere quanto prima i primi colpi indispensabili e poi eventualmente cercare di capire se si apriranno occasionil'Europeo per andare a puntellare dove ci sono carenze meno evidenti, oppure per rimpiazzare possibili cessioni eccellenti. In questo clima a Formello,la separazione con Felipe Anderson a parametro zero, ufficiale solo il prossimo 30 giugno, ma di fatto già avvenuta, si avvicinapiù il giorno d'addio anche per, per unache in un colpo solo perderà i due suoi migliori fantasisti.