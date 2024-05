Mensa universitaria al San Niccolò Palazzo in affitto dalle Pie Disposizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Abbiamo avuto il coraggio di dire un ’no’, come giunta, finalmente. All’Azienda Diritto allo Studio abbiamo comunicato che lain via Bandini non si poteva riprogettare. Era una scelta impraticabile e illogica, quindi andava bloccata. Più complicato è stato trovare le soluzioni alternative". E’ passato qualche mese, ci sono state tensioni e incontri in Regione e proteste delle due università. Qual è lo stato dell’arte? "Oggi posso dire che il Comune, dopo averlo illustrato in Regione agli altri protagonisti, e dopo il sopralluogo dell’assessore Capitani con i due rettori e i vertici dell’Azienda Diritto allo Studio, ha trovato un immobile adatto per la nuova". E’ unin centro? "E’ vicino al San, un edificio di proprietà delle Pie