Meloni | Ueserve maggioranza compatibile

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 31 maggio 2024) 13.31 "Con la sinistra non ci posso stare né in Italia, né in Europa, né da nessuna parte". Così a Skuola.net la premierrisponde sui possibili scenari dopo il voto europeo dell'8 e 9 giugno. "Sono due modelli alternativi l'uno all'altro". L'alleanza con il partito Popolare europeo è invece percorribile. "Con il centrodestra, come accade in Italia, si trovano delle sinergie.Penso che anche in Europa vada costruita una. Con le maggioranze arcobaleno, non riesci a fare niente", ha detto